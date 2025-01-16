Теннисист Даниил Медведев проиграл 121-й ракетке мира на Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл 121-й ракетке мира, спортсмену из США Ленеру Тьену, во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает ТАСС.

Матч прошел со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).

Тьен попал в основную сетку турнира после победы в квалификации, в то время как Медведев был заявлен пятым номером. В прошлом году россиянин стал финалистом чемпионата.

Американец сыграет в следующем круге турнира с французом Корентеном Муте.

Ранее теннисист Андрей Рублев проиграл 112-й ракетке мира Жоао Фонсеке в первом круге Australian Open. Бразильский спортсмен выиграл 14-й раз подряд. В долгой победной серии он успел стать победителем молодежного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.