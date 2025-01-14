Теннисист Рублев проиграл 112-й ракетке мира в первом круге Australian Open

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Российский теннисист Андрей Рублев проиграл 112-й ракетке мира бразильцу Жоао Фонсеке в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает ТАСС.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).

Фонсека попал в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации. Он сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего во втором круге турнира.

Благодаря победе над Рублевым бразильский спортсмен выиграл 14-й раз подряд. В долгой победной серии он успел стать победителем молодежного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Кроме того, он одержал победу на турнире серии "челленджер" в Канберре, что стало для него вторым титулом в этой категории. Также он успешно прошел три этапа квалификации Australian Open. Для бразильского теннисиста игра против россиянина была первой на соревнованиях "Большого шлема".

Рублев в прошлом сезоне дошел на Australian Open до 1/4 финала. Россиянин проиграл впервые с 2019 года.

Между тем теннисист Даниил Медведев сломал ракетку в стартовом матче на Открытом чемпионате. Соперником российского спортсмена был Касидит Самрей из Таиланда, 418-я ракетка мира. В ходе третьего сета Медведев в порыве эмоций начал бить ракеткой по сетке. Повреждения получила и сама сетка. Организаторам пришлось потратить время на ее починку.