Lettre: участники Олимпиады в Париже вернули более ста бракованных медалей

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Участники летних Олимпийских игр в Париже вернули более 100 бракованных медалей, пишет La Lettre.

Одними из первых о порче медалей заявили французский пловец Максим Груссе и американский скейтбордист Найджа Хьюстон. Получивший бронзовую награду американец рассказал, что его медаль "как будто прошла войну", начав ржаветь.

Он пожаловался, что качество олимпийских медалей должно было быть намного выше. Позже на плохое исполнение наград обратили внимание французские пловцы Клеман Секки и Йоанн Ндой-Бруар.

Массовый возврат и критика медалей, по версии СМИ, стали причиной увольнения трех директоров по качеству и производству на Парижском монетном дворе. Журналисты считают, что порча наград могла быть вызвана бракованным лаком и несоблюдением правил производства.

Олимпийские игры 2024 года проходили во французской столице с 26 июля по 11 августа, к ним были допущены лишь 15 российских атлетов, которые выступали в нейтральном статусе.

Единственными медалистами из РФ стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, получившие серебряные медали в парном разряде. Они, согласно распоряжению российского кабмина, получат по 2,5 миллиона рублей.

