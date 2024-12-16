Путин заявил, что на Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже не было праздника спорта

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Атмосфера Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже была далека от праздника спорта. На соревнованиях не были поддержаны принципы равенства, дружбы и честной борьбы, заявил Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград российским паралимпийцам.

"На прошедшей Паралимпиаде из-за недобросовестных, прямо скажем, политизированных запретов наши спортсмены не смогли в полном объеме продемонстрировать все мастерство: всего в четверти от всех видов медальной программы вы принимали участие", – отметил российский лидер.

Однако паралимпийцы, представлявшие Россию, сумели доказать свои лидерские позиции даже в таком формате. Им удалось войти в десятку сильнейших команд мира, обратил внимание глава государства.

Путин также пообещал, что российские власти продолжат делать все необходимое, чтобы обеспечить паралимпийцам страны возможность участвовать в соревнованиях и "радовать всех болельщиков новыми достижениями". При этом граждане гордятся и восхищаются результатами, которых спортсмены достигли в рамках прошедшей Паралимпиады.

"Вам пришлось выступать не только в статусе нейтральных спортсменов, но вся наша сборная сталкивалась со множеством всяких ограничений. Вместе с тем вся страна, уверяю вас, вся страна всегда была с вами. Уверен, и в ваших сердцах и помыслах вы всегда думали о своей Родине", – заявил президент.

Он обратил внимание, что пример спортивного развития людей, имеющих ограничения по здоровью, вдохновляет миллионы людей. Путин назвал паралимпийцев уникальными и подчеркнул, что присущие им оптимизм и упорство служат доказательствами торжества силы воли и характера.

Паралимпиада проходила в Париже в период с 28 августа по 8 сентября. Россияне смогли завоевать 64 медали. Спортсмены выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые награды.

Всего на Игры было допущено около 90 россиян. Однако паралимпийцы из России и Белоруссии могли выступать на соревнованиях только в нейтральном статусе и их медали не учитывались в общем зачете.

