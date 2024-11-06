Собянин: москвичи-паралимпийцы получат призовые выплаты от города

Фото: паралимпийский комитет России

Победители и призеры XVII летних Паралимпийских игр в Париже получат призовые от властей Москвы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Так, в Играх в нейтральном статусе участвовали 15 спортсменов из столицы, пятеро из них завоевали медали. Мария Павлова и Хетаг Хинчагов завоевали золото, Зоя Щурова – серебро, Ирина Вертинская и Георгий Маргиев – бронзу.

При этом, кроме золотой медали, Павлова также установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров брассом.

Чемпионы получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры – 2,5 миллиона рублей, бронзовые – 1,7 миллиона рублей. В свою очередь, тренеры победителей получат половину от этих сумм.

Паралимпиада проходила в Париже в период с 28 августа по 8 сентября. Россияне смогли завоевать 64 медали – 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. Всего на Игры было допущено около 90 спортсменов. Они выступали в нейтральном статусе, как и представители Белоруссии.

Ранее Собянин представил стратегию развития спорта Москвы. Так, по словам мэра, в столице было выстроено более 10 тысяч плоскостных спортивных сооружений, включая футбольные поля, тренажерные городки, теннисные корты, бассейны, беговые дорожки и велодорожки, лыжные трассы и ледовые катки.

Также в Москве возвели свыше 200 крупных спортивных объектов, в их числе – центр фигурного катания Тутберидзе, центр современного пятиборья "Северный", ЛДС "ЦСКА Арена" и ДС "Некрасовка".