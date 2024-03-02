Сергей Собянин открыл крупнейший в России всесезонный дворец тенниса

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл в олимпийском комплексе "Лужники" лучший в Европе всесезонный Дворец тенниса. В нем пять крытых кортов с покрытием Hard, три крытых корта для тенниса и четыре площадки для игры в сквош.

Собянин рассказал, что новый комплекс стал лучшим в мире. Он оборудован 12 первоклассными кортами, плавательным бассейном, местами для занятий сквошем, малым теннисом, бадминтоном и так далее. По словам мэра, комплекс станет большим подспорьем для непрофессиональных спортсменов, для занятий и подготовки на мировом уровне наших будущих чемпионов.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев также оценил новый Дворец тенниса в Лужниках.

"Наши москвичи в прошлом году выиграли 300 международных турниров. Я думаю, с этими кортами их будет еще больше", – сказал Тарпищев.

Пятиэтажное здание площадью 36 тысяч квадратных метров сконструировано в виде призмы. С верхних этажей открывается живописный вид на Москву-реку и Нескучный сад. Ежедневно Дворец тенниса "Лужники" смогут посещать около 3 тысяч любителей спорта.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что участок в районах Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).