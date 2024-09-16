Паралимпиец Вдовин заявил, что спонсор Игр-2024 оставил россиян без подарков

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Трехкратный чемпион Паралимпийских игр в легкой атлетике Андрей Вдовин рассказал, что спонсор соревнований отказался дарить российским спортсменам подарки. Об этом он сообщил изданию Metaratings.ru.

По словам спортсмена, организаторы турнира объяснили это тем, что россияне не являются официальной делегацией, поэтому им не положены подарки.

"В тот момент мы огорчились, но затем подумали: ну, не дали телефоны и ладно", – отметил Вдовин.

Паралимпиада проходила в Париже в период с 28 августа по 8 сентября. В рамках этого соревнования россияне смогли завоевать 64 медали. Спортсмены выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

Всего на Игры было допущено около 90 россиян. Однако паралимпийцы из России и Белоруссии могли выступать на соревнованиях только в нейтральном статусе и их медали не учитывались в общем зачете.

