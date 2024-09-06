Российских паралимпийцев пригласили на церемонию закрытия Игр в Париже

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Оргкомитет Паралимпиады в Париже пригласил атлетов из России и Белоруссии на церемонию закрытия Игр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова.

Рожков подчеркнул, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в церемонии закрытия Игр на общих основаниях. Правда, не всем удастся попасть туда.

"На закрытие поедут не все, поскольку уже на следующий день нашим спортсменам предстоит долгий перелет в Россию через Стамбул. Но кто захочет – те смогут увидеть церемонию", – отметил чиновник.

Всего на Паралимпиаде выступают 90 российских спортсменов. Однако паралимпийцы из России и Белоруссии могут соревноваться только в нейтральном статусе, их медали не учитываются в общем зачете.

Ранее российская пловчиха Дарья Лукьяненко выиграла Паралимпиаду в Париже на дистанции 100 метров брассом среди спортсменов с нарушением зрения. В этот же день россиянка Мария Павлова завоевала золотую медаль Паралимпиады в Париже в заплыве на 100 метров брассом среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.