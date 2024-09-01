Россиянка Ищиулова выиграла серебро Паралимпиады на дистанции 200 м комплексным плаванием

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Российская спортсменка Виктория Ищиулова выиграла серебряную медаль Паралимпиады на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Об этом сообщает ТАСС.

Золото взяла британка Брок Уистон, бронзу – ее соотечественница Элис Тай. Соревнования проходили в категории SM8 – для пловцов с низкой степенью нарушения координации, умеренно нарушенными движениями в ногах, использованием только одной руки.

19-летняя Ищиулова является чемпионкой Паралимпийских игр в Токио на дистанции 50 метров вольным стилем. На том же турнире она выиграла еще две серебряные медали. На проходящей сейчас в Париже Паралимпиаде спортсменка ранее завоевала серебро и бронзу.

Также пловец Андрей Калина первым из российских атлетов взял золотую медаль на Паралимпийских играх в заплыве на 100 метров брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Серебро выиграл китаец Ян Гуанлун, а бронзу – колумбиец Карлос Серрано. Еще один российский пловец Даниил Смирнов занял четвертое место.