Пловец Даниленко стал первым россиянином, выигравшим медаль Паралимпиады в Париже

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Пловец Владимир Даниленко завоевал серебро Паралимпиады в Париже, став первым россиянином, выигравшим медаль Игр, перадет ТАСС.

Даниленко показал результат 2 минуты 1,34 секунды. Первое место завоевал бразилец Габриэл дос Сантос с результатом 1 минута 53,67 секунды.

Ранее организационный комитет Паралимпиады в Париже отказал всем журналистам ТАСС в аккредитации. Причины данного решения не уточнялись. В самом заявлении ведомство сослалось на вердикт властей Франции.

Сначала оргкомитет одобрил аккредитацию двум журналистам, однако после повторного рассмотрения изменил свое решение.

Всего на Паралимпийских играх выступают 90 российских спортсменов. Также Международный паралимпийский комитет одобрил заявки на участие в соревнованиях от двух ведущих атлетов с нарушениями зрения.