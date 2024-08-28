28 августа, 15:41Спорт
Власти Франции отказались выдать визы двум спортсменам РФ для участия в Паралимпиаде
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Во Франции отказались выдать визы двум российским спортсменам для участия в Паралимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.
"Правительство Франции отказало Международному паралимпийскому комитету (МПК) и оргкомитету Игр в выдаче виз двум спортсменам – гражданам РФ. Об этом сообщил оргкомитет. Это является недопустимым для страны, которая проводит такие крупные спортивные мероприятия, как Олимпийские и Паралимпийские игры", – говорится в заявлении.
В пресс-службе ПКР подчеркнули, что принимающая сторона, как правило, всегда гарантирует решение визовых вопросов. При этом, согласно заявлению, отказ в выдаче виз спортсменам-паралимпийцам в ПКР рассматривают как еще один шаг к политизации спорта.
ПКР повторно направил обращения в международный паралимпийский комитет и оргкомитет Игр с просьбой обратиться к французскому правительству для пересмотра принятого решения.
Ранее сообщалось, что на Паралимпийских играх выступят 90 российских спортсменов. МПК одобрил заявки на участие в Играх от двух ведущих атлетов с нарушениями зрения.
В марте 2024 года МПК разрешил выступать на Паралимпиаде российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе, однако они не будут указаны в таблице медалей. Атлеты также не смогут принять участие в церемонии открытия и закрытия Игр.
В конце июня спортсмены, представляющие Россию, и их сопровождающие прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаде.
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