Оргкомитет Паралимпиады в Париже отказал всем журналистам ТАСС в аккредитации

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Организационный комитет Паралимпиады в Париже отказал всем журналистам ТАСС в аккредитации. При этом причины такого решения не уточнялись. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо комитета.

В заявлении ведомство сослалось на вердикт французских властей.

Изначально оргкомитет одобрил аккредитацию двум журналистам, но изменил решение после повторного рассмотрения.

До этого Оргкомитет Олимпийских игр в Париже лишил четверых журналистов ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях. Они были отозваны у троих пишущих журналистов и одного фотокорреспондента. Трое корреспондентов успели осветить церемонию открытия ОИ и некоторые соревнования.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемым отказ Парижа в освещении российскими журналистами Олимпиады. Это можно воспринимать как ограничение на информацию и ущемление СМИ, сказал он.

