На Паралимпиаде в Париже выступят 90 российских спортсменов

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На Паралимпийских играх, которые пройдут в Париже, выступят 90 российских спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейга Спенса.

Вместе с тем МПК одобрил заявки на участие в Играх от двух ведущих атлетов с нарушениями зрения.

"В сумме на Паралимпиаде в Париже выступят 98 нейтральных спортсменов: 90 из России (не считая ведущих) и 8 из Белоруссии", – уточнил Спенс.

При этом днем 14 августа Паралимпийский комитет России сообщил, что получил аккредитации для участия в Паралимпиаде на 85 атлетов из 92. В тот момент проверку проходили еще 7 спортсменов. Планировалось, что на Паралимпиаде выступят 48 российских легкоатлетов, 35 пловцов, 5 спортсменов по настольному теннису, по 2 триатлониста и тхэквондиста.

В марте 2024 года МПК разрешил выступать на Паралимпиаде российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе. Однако они не будут указаны в таблице медалей. Атлеты также не смогут принять участие в церемонии открытия и закрытия Игр.

В конце июня спортсмены, представляющие Россию, и их сопровождающие прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаде.

