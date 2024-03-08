Песков прокомментировал критерии допуска россиян к Паралимпиаде

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал плохими ограничения, которые предусмотрены для россиян на Паралимпиаде.

"Плохо. Очень плохо. Но все равно надо соревноваться и побеждать", – подчеркнул он.

6 марта Международный паралимпийский комитет разрешил атлетам и России, которые имеют нейтральный статус, участвовать в Паралимпийских играх в Париже. Однако они не будут фигурировать в таблице медалей, а также участвовать в церемонии открытия и закрытия Игр.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что подобное решение могли вынести только нелюди.



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