08 марта, 12:27Спорт
Песков прокомментировал критерии допуска россиян к Паралимпиаде
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал плохими ограничения, которые предусмотрены для россиян на Паралимпиаде.
"Плохо. Очень плохо. Но все равно надо соревноваться и побеждать", – подчеркнул он.
6 марта Международный паралимпийский комитет разрешил атлетам и России, которые имеют нейтральный статус, участвовать в Паралимпийских играх в Париже. Однако они не будут фигурировать в таблице медалей, а также участвовать в церемонии открытия и закрытия Игр.
В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что подобное решение могли вынести только нелюди.
Бах заявил, что для участия в ОИ российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР
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