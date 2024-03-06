Захарова назвала МПК нелюдями за критерии допуска россиян к Паралимпиаде

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Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) по поводу допуска российских спортсменов к Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе вынесли нелюди. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Международный паралимпийский комитет разрешил спортсменам и России и Белоруссии, которые имеют нейтральный статус, выступать на соревнованиях в Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Однако они не будут фигурировать в таблице медалей, а также участвовать в церемонии открытия и закрытия Игр.

Предварительный состав российской делегации на Паралимпиаду в Париже составляет 225 человек, включая 125 спортсменов.

В свою очередь, в Паралимпийском комитете России отреагировали на допуск российских атлетов в нейтральном статусе к Играм в Париже и заявили, что подобное решение является дискриминационным и несправедливым.

