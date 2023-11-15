МПК не стал принуждать российских паралимпийцев осуждать СВО

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Международный паралимпийский комитет (МПК) не стал требовать в критериях допуска, чтобы спортсмены из РФ осуждали спецоперацию на Украине, отметил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Слава богу, нет требования осудить СВО, все остальные выполнить реально. <...> Если ребята пройдут отбор, то они выступят на Паралимпиаде в Париже", – приводит ТАСС его слова.

29 сентября Генассамблея IPC приняла решение приостановить членство Паралимпийского комитета России в своей организации. При этом говорилось, что российские паралимпийцы смогут участвовать в индивидуальном и нейтральном статусах в Паралимпиаде 2024 года, которая состоится в Париже.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение IPC является политически мотивированным. По ее словам, оно показывает, что комитет стал территорией для сведения счетов и устранения сильных конкурентов.



Российских паралимпийцев допустили к Играм в Париже в 2024 году