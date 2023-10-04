Захарова назвала политически мотивированным решение ограничить паралимпийцев РФ в правах

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Решение Международного паралимпийского комитета (IPC) ограничить в правах российских атлетов является политически мотивированным. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге.

По ее словам, это показывает, что комитет стал территорией для сведения счетов и устранения сильных конкурентов. Вместе с этим Захарова указала, что разменной монетой в геополитических играх стали права спортсменов с ограниченными возможностями.

29 сентября Генассамблея IPC приняла решение приостановить членство Паралимпийского комитета России в своей организации. При этом российские паралимпийцы смогут участвовать в индивидуальном и нейтральном статусах в Паралимпиаде 2024 года, которая состоится в Париже.

Белорусским атлетам-паралимпийцам тоже разрешили участвовать в Паралимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. Членство Паралимпийского комитета Белоруссии в IPC было приостановлено.

Позже президент ПКР Павел Рожков заявил, что комитет намерен полностью восстановить свои права в IPC.

Российских паралимпийцев допустили к Играм в Париже в 2024 году