29 сентября, 16:04Спорт
Российских паралимпийцев допустили к Играм в Париже в 2024 году
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Атлеты из РФ смогут присоединиться к Паралимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).
"Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже", – говорится в сообщении.
Между тем Генеральная ассамблея IPC приняла решение приостановить членство Паралимпийского комитета РФ в организации.
В начале сентября представители Международного паралимпийского комитета (IPC) заявили о намерении хорошо подготовиться к Генеральной ассамблее в Бахрейне, чтобы навсегда исключить Паралимпийский комитет России (ПКР) из организации.
По словам президента ПКР Павла Рожкова, МОК не разрешил российской сборной присоединиться к Азиатским играм.
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