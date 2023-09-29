Российских паралимпийцев допустили к Играм в Париже в 2024 году

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Атлеты из РФ смогут присоединиться к Паралимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).

"Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже", – говорится в сообщении.

Между тем Генеральная ассамблея IPC приняла решение приостановить членство Паралимпийского комитета РФ в организации.

В начале сентября представители Международного паралимпийского комитета (IPC) заявили о намерении хорошо подготовиться к Генеральной ассамблее в Бахрейне, чтобы навсегда исключить Паралимпийский комитет России (ПКР) из организации.

По словам президента ПКР Павла Рожкова, МОК не разрешил российской сборной присоединиться к Азиатским играм.

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