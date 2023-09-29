Белорусских спортсменов допустили до Паралимпиады в Париже в нейтральном статусе

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Международный паралимпийский комитет (МПК) одобрил участие спортсменов из Белоруссии в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

При этом членство Паралимпийского комитета Белоруссии в организации было приостановлено. Голоса за приостановку членства страны отдали 79 человек, против высказались 57 делегатов. Еще девять участников отказались от голосования.

До этого к Паралимпийским играм в Париже допустили россиян. Атлеты из РФ смогут принимать участие в соревнованиях в индивидуальном и нейтральном статусах. Генеральная ассамблея IPC между тем приостановила членство Паралимпийского комитета РФ в организации.



Российских паралимпийцев допустили к Играм в Париже в 2024 году