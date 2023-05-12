МПК отменил решение об отстранении Паралимпийского комитета РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение об отстранении его из состава организации. Информация об этом появилась на официальном сайте МПК.

"Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется", – говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года МПК приостановил членство ПКР в организации. За данное решение проголосовали 64 делегата, против высказались 39, еще 16 человек воздержались.

Через несколько дней после принятого решения Паралимпийского комитет России заявил, что обжалует его. Президент ПКР Павел Рожков отметил, что устав МПК предполагает возможность апелляции.

Песков прокомментировал исключение Паралимпийского комитета РФ из состава МПК