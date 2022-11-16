Международный паралимпийский комитет приостановил членство России

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Международный паралимпийский комитет принял решение приостановить членство Паралимпийского комитета России в организации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-служба МПК.

Уточняется, что за такое решение проголосовали 64 делегата, против высказались 39, еще 16 человек воздержались.

Ранее в Международной федерации дзюдо (IJF) приняли решение отстранить спортсменов из РФ и Белоруссии от участия в соревнованиях до января 2023 года. В организации это объяснили ситуацией в международных отношениях, а также желанием обеспечить безопасность всех спортсменов.

Между тем первый вице-спикер Госдумы, почетный президент ОКР Александр Жуков выразил уверенность, что большинство представителей Международного олимпийского комитета хотели бы вернуть российских атлетов на международную арену. По его мнению, олимпийское движение без России неполноценно.



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