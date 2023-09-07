Международный Паралимпийский комитет хочет исключить РФ из организации

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Представители Международного паралимпийского комитета (IPC) сообщили, что планируют хорошо подготовиться к Генеральной ассамблее в Бахрейне, чтобы навсегда исключить Паралимпийский комитет России (ПКР) из организации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента ПКР Павла Рожкова.

Он уточнил, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российской сборной участвовать в Азиатских играх. Оргкомитет Азиатских игр общий, сейчас они думают, что делать с паралимпийцами, подчеркнул Рожков.

По его данным, повторная Генеральная ассамблея пройдет 27 сентября в Бахрейне. ПКР активно работает c Минcпортом, МИД и юридичеcкими организациями, чтобы достойно себя там представить, добавил он.

"Надеемся на те позитивные сдвиги, что происходят в Азии и Африке, что сможем на самом деле дать в Бахрейне бой исполкому IPC", – заключил глава комитета.

В ноябре прошлого года МПК приостановил членство ПКР в организации. За данное решение проголосовали 64 делегата, против высказались 39, еще 16 человек воздержались.

Однако в мае этого года апелляционный трибунал МПК удовлетворил жалобу ПКР на решение об отстранении его из состава организации.

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