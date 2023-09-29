Паралимпийский комитет РФ будет добиваться полного восстановления своих прав в МПК

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Паралимпийский комитет России (ПКР) собирается полностью восстановить свои права и права спортсменов-паралимпийцев из РФ в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.

В пятницу, 29 сентября, Генассамблея МПК провела голосование и решила приостановить членство ПКР в своей организации, но российские паралимпийцы смогут участвовать в индивидуальном и нейтральном статусах в Паралимпиаде 2024 года, которая пройдет в Париже.

Ранее сообщалось, что спортсменам-паралимпийцам из Белоруссии тоже разрешили участвовать в Паралимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. Однако членство Паралимпийского комитета Белоруссии в МПК было приостановлено. Голоса за такое решение отдали 79 человек, против высказались 57. Девять участников отказались от голосования.

Российских паралимпийцев допустили к Играм в Париже в 2024 году