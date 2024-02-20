МПК назначил пловцам России 42 квоты на участие в Паралимпиаде в Париже

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Комитет по плаванию Международного паралимпийского комитета (МПК) назначил паралимпийцам РФ 42 квоты на участие в состязаниях по плаванию на летних Паралимпийских играх этого года во Франции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова.

"В адрес ПКР было направлено уведомление от комитета по плаванию МПК о выделении 42 индивидуальных квот на участие в Паралимпийских играх в Париже для российских пловцов – по 21 для мужчин и женщин", – сказал он.

По его словам, это число было определено после выступления атлетов на состязаниях, включенных в рейтинг-лист МПК, в том числе проводимых на территории РФ в рамках игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", чемпионатов России и всероссийских соревнований.

Вместе с тем Рожков рассказал, что квоты будут предоставлены в том случае, если спортсмены будут следовать требованиям положения о нейтральном статусе.

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