ПКР получил 85 аккредитаций для спортсменов на Паралимпиаду

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Паралимпийский комитет России получил аккредитации для участия в Паралимпиаде в Париже на 85 атлетов из 92, сообщает ТАСС со ссылкой на президента ПКР Павла Рожкова. Остальные 7 спортсменов еще проходят проверку.

Всего в Паралимпиаде планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, 5 спортсменов по настольному теннису, по 2 триатлониста и тхэквондиста.

В марте 2024 года МПК разрешил выступать на Паралимпиаде российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе. Однако они не будут указаны в таблице медалей. Атлеты также не смогут принять участие в церемонии открытия и закрытия Игр.

В конце июня спортсмены, представляющие Россию, и их сопровождающие прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаде. При этом оргкомитет Игр заявил, что атлетам и персоналу нельзя будет участвовать в марше спортсменов на открытии, но им разрешат присутствовать на нем в качестве зрителей.