Спортсмены из РФ прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаду в Париже

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Российские спортсмены и их сопровождающие прошли предварительную регистрацию на Паралимпийские игры в Париже. Об этом заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Он уточнил, что предварительная регистрация проходила в режиме видео-конференц-связи. По ее итогам оргкомитет Игр подготовит и направит в ПКР аккредитационные карточки для членов организации, сказал Рожков и добавил, что в ходе регистрации обсуждали вопросы предварительного количественного состава, аккредитаций и визовой поддержки.

"Оргкомитет сообщил, что спортсменам и персоналу нельзя участвовать в марше спортсменов на открытии, но можно присутствовать в качестве зрителей", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что ПКР рассчитывает на участие 108 атлетов из РФ в Паралимпиаде в Париже. Рожков предположил, что из 22 видов спорта на Играх будут представлены семь.

В марте этого года Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским спортсменам в нейтральном статусе участвовать в Паралимпиаде. Однако их не укажут в таблице медалей, также атлеты не смогут участвовать в церемонии открытия и закрытия Игр.

