Рожков: ПКР рассчитывает на участие 108 спортсменов РФ в Паралимпиаде в Париже

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Паралимпийский комитет России рассчитывает на участие 108 отечественных спортсменов в Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом журналистам сообщил глава организации Павел Рожков, передает ТАСС.

Президент комитета также предположил, что из 22 видов на Играх будут представлены 7.

В начале марта Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским спортсменам в нейтральном статусе участвовать в Паралимпийских играх в Париже. Однако они не будут указаны в таблице медалей, а также не смогут участвовать в церемонии открытия и закрытия Игр.

В Паралимпийском комитете России заявили, что условия допуска российских спортсменов на летние Игры являются дискриминационными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что решение МПК по поводу допуска российских спортсменов в нейтральном статусе вынесли нелюди, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти ограничения плохими.

