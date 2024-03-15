Форма россиян на Паралимпиаде в Париже будет содержать бирюзовый и бежевый цвета

Фото: ТАСС/ABACA/Lafargue Raphael

Форма российских спортсменов и вспомогательного персонала на Паралимпийских играх 2024 года в Париже будет содержать бирюзовый и бежевый цвета. Об этом ТАСС заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Президент комитета отметил, что цвета экипировки уже согласовал Международный паралимпийский комитет (МПК). С его слов, в соответствии с положением о нейтральности спортсменов запрещено использовать форму, которая включает любой национальный цвет. В случае с Россией это белый, синий и красный, уточнил Рожков.

Президент ПКР добавил, что сейчас идет активная работа с дизайнерами, готовятся эскизы экипировки.

В начале марта МПК разрешил российским спортсменам в нейтральном статусе участвовать в Паралимпийских играх в Париже. Однако они не будут указаны в таблице медалей, а также не смогут участвовать в церемонии открытия и закрытия Игр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти ограничения плохими, а официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что подобное решение могли вынести лишь нелюди.

Российских паралимпийцев допустили к Играм в Париже в 2024 году