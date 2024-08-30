Пловец Калина первым из спортсменов РФ взял золотую медаль на Паралимпиаде в Париже

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Пловец Андрей Калина первым из российских спортсменов взял золотую медаль на Паралимпиаде в Париже в заплыве на 100 метров брассом среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата, передает ТАСС.

Калина показал результат 1 минута 09,02 секунды. Второе место занял участник из Китая Ян Гуанлун – 1 минута 09,83 секунды, третье – колумбиец Карлос Серрано с показателем 1 минута 10,55 секунды. Еще один спортсмен из России Даниил Смирнов показал результат в 1 минуту 11,59 секунды и занял четвертое место.

В настоящее время на счету российских атлетов восемь медалей – 1 золото, 3 серебра, 4 бронзы.

На Паралимпийский играх – 2024 первым россиянином, выигравшим медаль, стал пловец Владимир Даниленко. Спортсмен показал результат 2 минуты 1,34 секунды и выиграл серебро. В свою очередь, первое место досталось участнику из Бразилии Габриэлу дос Сантосу с результатом 1 минута 53,67 секунды.

Всего на Паралимпиаде выступают 90 российских спортсменов. Также Международный паралимпийский комитет одобрил заявки на участие в соревнованиях от двух ведущих атлетов с нарушениями зрения.