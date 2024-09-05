Россиянка Павлова выиграла золото Паралимпиады в заплыве на 100 м брассом

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Россиянка Мария Павлова завоевала золотую медаль Паралимпиады в Париже в заплыве на 100 метров брассом среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, пишет ТАСС.

При этом пловчиха установила мировой рекорд в финале. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 26,09 секунды. Предыдущий рекорд также принадлежал ей – 1 минута 26,86 секунды. Его Павлова установила 8 июня 2024 года.

В свою очередь, серебро завоевала британка Йона Ванниврит, отстав на 3,6 секунды, а бронзу – канадка Тесс Раутлифф, которая прибыла позже на 5,49 секунды.

Ранее российский легкоатлет Хетаг Хинчагов выиграл золотую медаль на Паралимпиаде в соревнованиях по прыжкам в длину. Спортсмен показал результат 6,52 метра. Серебро взял китаец Чжун Хуанхао (6,50 метра), а бронзу – колумбиец Хосе Лемос Ривас (6,40 метра). Атлеты выступали в классе Т38, в котором участвуют люди с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Всего на Паралимпиаде выступают 90 российских спортсменов. Также Международный паралимпийский комитет одобрил заявки на участие в соревнованиях от двух ведущих атлетов с нарушениями зрения.