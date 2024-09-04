Легкоатлет Хинчагов завоевал золото Паралимпиады в прыжках в длину

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский легкоатлет Хетаг Хинчагов выиграл золотую медаль на Паралимпиаде в Париже в соревнованиях по прыжкам в длину. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен показал результат 6,52 метра. Серебро взял китаец Чжун Хуанхао (6,50 метра), а бронзу – колумбиец Хосе Лемос Ривас (6,40 метра). Атлеты выступали в классе Т38, в котором участвуют люди с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Хинчагову 27 лет. На чемпионате мира 2019 года он стал вторым в соревнованиях по прыжкам в длину, а на Паралимпиаде в Токио в 2021 году занял четвертое место.

Ранее легкоатлет Александр Яремчук завоевал золотую медаль в финальном забеге на 1,5 тысячи метров среди спортсменов с низким ростом, протезом верхней или нижней конечности на Паралимпийских играх в Париже. Россиянин показал результат 3 минуты 50,24 секунды. Вторым к финишу пришел австралиец Майкл Регер (3.51,19), третьим – француз Антуан Прод (3.51,37).