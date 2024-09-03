03 сентября, 20:40Спорт
Россиянка Лукьяненко с мировым рекордом выиграла заплыв на 200 метров на Паралимпиаде
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Россиянка Дарья Лукьяненко завоевала золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпиаде в Париже, сообщает ТАСС.
Спортсменка установила новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 2 минуты 37,77 секунды. Предыдущий мировой рекорд (2 минуты 38,47 секунды) принадлежал ей же и был установлен в апреле 2024 года.
22-летняя Лукьяненко является серебряным призером Паралимпиады в Токио в заплыве на 100 метров брассом. На Играх в Париже россиянка стала бронзовым призером на дистанции 400 метров вольным стилем и на 100-метровке на спине.
Ранее в заплыве на 100 метров брассом среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата первое место занял пловец Андрей Калина. На втором оказался китаец Ян Гуанлун, на третьем – колумбиец Карлос Серрано, на четвертом – россиянин Даниил Смирнов.
До этого пловец Владимир Даниленко стал первым российским спортсменом, который завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх. Золотую медаль взял атлет из Бразилии Габриэл дос Сантос.
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