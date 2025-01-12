Теннисистка Блинкова выиграла первый круг Открытого чемпионата Австралии

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Российская теннисистка Анна Блинкова выиграла первый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв австралийку Дарью Сэвилл, и прошла во второй круг турнира, сообщает ТАСС.

Матч с Сэвилл завершился со счетом 1:6, 6:4, 7:5. На следующем круге россиянке предстоит сыграть с победительницей встречи, которая пройдет между россиянкой Полиной Кудерметовой и полькой Магдаленой Френх.

Ранее теннисистка Людмила Самсонова не смогла завершить игру против американки Мэдисон Киз в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде. При счете 5:7, 7:5, 3:0 в пользу Киз Самсонова приняла решение не продолжать игру. После завершения первого сета 26-летняя Самсонова взяла медицинскую паузу.