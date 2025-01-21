Фото: ТАСС/АР/Vincent Thian

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в четвертьфинале Australian Open в матче против испанца Карлоса Алькараса, сообщает ТАСС.

Джокович выступал под седьмым номером посева, Алькарас – третьим. Игра завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Таким образом, серб прошел в полуфинал, где ему предстоит сыграть с немецким спортсменом, посеянным на турнире под вторым номером, Александром Зверевым.

Ранее россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение в матче с представительницей США Эммой Наварро в 1/8 финала чемпионата.

Также теннисистка из России Вероника Кудерметова проиграла украинке Элине Свитолиной в матче четвертого круга Australian Open. В результате она тоже не смогла пройти в четвертьфинал турнира.

Кроме того, теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев проиграли 121-й ракетке мира американцу Ленеру Тьену и 112-й ракетке мира бразильцу Жоао Фонсеке соответственно.