Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

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Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение в матче с представительницей США Эммой Наварро в 1/8 финала Australian Open. Встреча завершилась победой американки в трех сетах – 6:4, 5:7, 7:5, уточняется на сайте спортивного портала "Чемпионат".

Их матч пролился 2 часа 43 минуты. Касаткина выполнила три подачи навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Таким образом, российской спортсменке не удалось выйти четвертьфинал турнира.

Одержавшей победу американке теперь предстоит сыграть с теннисисткой из Польши Игой Швентек.

Ранее теннисистка из России Вероника Кудерметова проиграла украинке Элине Свитолиной в матче четвертого круга Australian Open. В результате она тоже не смогла пройти в четвертьфинал турнира. Матч завершился со счетом 6:4, 6:1. Встреча продлилась 1 час 23 минуты.

До этого россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев проиграли 121-й ракетке мира американцу Ленеру Тьену и 112-й ракетке мира бразильцу Жоао Фонсеке соответственно.