Российская теннисистка Калинская снялась с Australian Open из-за простуды

Фото: ТАСС/АР/Ng Han Guan

Российская теннисистка Анна Калинская отказалась участвовать в турнире Australian Open из-за простуды. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

"Очень грустно и обидно сниматься с Australian Open. Я очень ждала этот турнир. Здоровье на первом месте", – написала девушка.

В первом круге Калинская должна была встретиться с австралийской спортсменкой Кимберли Биррелл. В результате вместо россиянки с последней сыграет спортсменка из Германии Ева Лис.

26-летняя Калинская занимает 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В прошлом году россиянка дошла до четвертьфинала Australian Open.

Между тем теннисист Даниил Медведев сломал ракетку в стартовом матче на Открытом чемпионате. Соперником российского спортсмена был Касидит Самрей из Таиланда, 418-я ракетка мира.

В ходе третьего сета Медведев в порыве эмоций начал бить ракеткой по сетке. Повреждения получила и сама сетка. Организаторам пришлось потратить время на ее починку.

