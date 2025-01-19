Французский теннисист Корентен Муте потерял сознание на Australian Open

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Теннисист из Франции Корентен Муте потерял сознание перед матчем Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Спортсмен рассказал, что это произошло с ним в душе. Со слов Муте, сознание он потерял за 45 минут до начала матча.

"Я не знаю, что произошло. Я был в душе и очнулся на полу. Вокруг было темно, и я ничего не видел. Во время разминки я немного паниковал, не понимая, как мне быть", – приводит слова теннисиста L'ÉQUIPE.

Муте проиграл американцу Ленеру Тину со счетом 6:7 (10:12), 3:6, 3:6. Теннисист из США до этого одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым. Матч прошел со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7). Тогда Медведев получил предупреждение за "блинчик" ракеткой.