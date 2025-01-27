Хоккеисты Панарин и Шестеркин вошли в символическую сборную "Нью-Йорк Рейнджерс"

Российские хоккеисты Артемий Панарин и Игорь Шестеркин включены в символическую сборную клуба "Нью-Йорк Рейнджерс". Эксперты высоко оценили вклад нападающего и вратаря в успехи команды.

Однако сразу после этого признания "Рейнджерс" разочаровал своих болельщиков. В напряженном матче против "Колорадо" нью-йоркская команда уступила со счетом 5:4. Решающая шайба влетела в ворота Шестеркина за 15 секунд до финальной сирены.

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