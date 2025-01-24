Хоккеисты Варламов и Сорокин включены в символическую сборную "Айлендерс" НХЛ

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Российских вратарей Семена Варламова и Илью Сорокина включили в символическую сборную четверти века клуба НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс", сообщается на сайте команды.

36-летнего Варламова внесли в команду вместе с защитниками Ником Ледди, Адамом Пелеком и нападающими Джошом Бэйли, Броком Нельсоном и Джоном Таваресом. Голкипер принимал участие в 621 встрече, из которых 289 заканчивал с победным счетом. Кроме того, 41 матч завершился сухой победой.

29-летнего Сорокина включили в команду к нападающим Мэтью Барзалом, Андерсом Ли и Франсом Нильсеном и защитниками Кенни Йонссоном, Райаном Пулоком. Хоккеист защищал ворота 224 игры регулярного чемпионата лиги, одержал 109 побед, 20 из которых были сухими.

Между тем нападающий и капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сумел занять 29-е место по количеству матчей, которые он сыграл в рамках Национальной хоккейной лиги. В частности, матч регулярного чемпионата, в котором команда российского хоккеиста встретилась с "Сиэтл Кракен", стал для Овечкина 1 457-м в рамках лиги.

При этом рекордсменом все еще остается Патрик Марло, который за свою карьеру успел принять участие в 1 779 матчах.