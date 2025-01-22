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22 января, 08:45

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Теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Australian Open

Теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Australian Open

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Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В четвертьфинале спортсменки победили соотечественницу Камиллу Рахимову, которая выступала в дуэте с испанской теннисисткой Сарой Соррибес Тормо. Встреча длилась чуть больше часа и завершилась со счетом 6:3 и 6:0 в пользу Андреевой и Шнайдер.

Соревнования в парном разряде завершатся 26 января. Призовой фонд турнира – почти 60 миллионов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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