Теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Australian Open

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В четвертьфинале спортсменки победили соотечественницу Камиллу Рахимову, которая выступала в дуэте с испанской теннисисткой Сарой Соррибес Тормо. Встреча длилась чуть больше часа и завершилась со счетом 6:3 и 6:0 в пользу Андреевой и Шнайдер.

Соревнования в парном разряде завершатся 26 января. Призовой фонд турнира – почти 60 миллионов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.