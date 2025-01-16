Олимпийский чемпион Евгений Плющенко представил свое шоу в парке "Бригантина"

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко представил свое шоу "Сказки Евгения Плющенко" в парке "Бригантина" на Коптевском бульваре. Это представление объединяет произведения П. И. Чайковского – "Спящая красавица", "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".

В спектакле участвуют лучшие фигуристы России. При этом само ледовое шоу сочетает современное фигурное катание, элементы классического балета, мультимедийные эффекты и сложные декорации.

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