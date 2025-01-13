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13 января, 07:45

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Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки

Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки

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Хоккеист Александр Овечкин продолжает бить рекорды. Нападающий "Вашингтона" забил гол в матче против "Нэшвилла". Теперь ему не хватает всего 21-й шайбы в Национальной хоккейной лиге до абсолютного рекорда спортсмена Уэйна Гретцки. Кроме того, эта шайба стала двадцатой для Овечкина в текущем сезоне.

Таким образом, российский нападающий стал единственным хоккеистом за всю историю НХЛ, кто всю свою карьеру не забивал меньше двух десятков раз за год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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