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21 января, 20:00

Спорт

В Москве проходит турнир фигуристов

В Москве проходит турнир фигуристов

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Второй этап кубка Pioner Cup прошел в "Лужниках"

В столице проходят Всероссийские соревнования на призы президента Федерации фигурного катания Москвы. Турнир проводят в ледово-спортивном комплексе "Молодежка" на Молодогвардейской улице, он продлится до 23 января.

Зрителей ждут яркие выступления, а для спортсменов это важный этап подготовки к основным стартам сезона. По словам главного судьи Веры Ткалиной, для некоторых участников это первая возможность соревноваться на таком уровне, а для опытных фигуристов – шанс отточить программы перед другими соревнованиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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