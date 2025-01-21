В Москве проходит турнир фигуристов

В столице проходят Всероссийские соревнования на призы президента Федерации фигурного катания Москвы. Турнир проводят в ледово-спортивном комплексе "Молодежка" на Молодогвардейской улице, он продлится до 23 января.

Зрителей ждут яркие выступления, а для спортсменов это важный этап подготовки к основным стартам сезона. По словам главного судьи Веры Ткалиной, для некоторых участников это первая возможность соревноваться на таком уровне, а для опытных фигуристов – шанс отточить программы перед другими соревнованиями.

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