Минцифры РФ предложило оформлять карту болельщика во всех МФЦ страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минцифры России разработало проект приказа, согласно которому россияне смогут оформить карту болельщика во всех многофункциональных центрах (МФЦ) госуслуг страны. Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Министерство предложило утвердить административный регламент по оформлению карты болельщика, который требуется для перевода сервиса в статус госуслуги. По данным ведомства, для пользователей процедура оформления карты болельщика останется прежней. В случае принятия законопроекта карты будут оформлять во всех МФЦ России.

В Минцифры подчеркнули, что начиная с июля 2022 года было оформлено более 2,5 миллиона карт болельщика, 77% из них – в МФЦ.

Сейчас карту болельщика можно получить на портале "Госуслуги", в приложении "Госуслуги Карта болельщика" и в МФЦ некоторых регионов страны – в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской, Воронежской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Нижегородской, Сахалинской областях, Татарстане, Дагестане.

Электронная карта болельщика позволяет посещать футбольные матчи Российской Премьер-лиги, а также покупать билеты и абонементы. В Москве для получения документа необходимо подать заявку на портале "Госуслуги", подтвердить персональные и контактные данные, а также загрузить портретное фото. Далее заявителю придет уведомление о посещении МФЦ для подтверждения личности.

Также карту можно оформить в МФЦ без предварительной заявки на сайте. На приеме сотрудники сфотографируют заявителя и проверят необходимые данные. Через две-три минуты документ появится в профиле.