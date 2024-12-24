Экс-тренер "Локомотива" Семин назвал возглавляющего "Краснодар" Мусаева лучшим тренером

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Возглавляющий ФК "Краснодар" Мурад Мусаев является лучшим тренером в 204 году, заявил экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин. При этом лучшим футболистом он назвал полузащитника "Монако" Александра Головина, передает "Матч ТВ".

В этом сезоне команда "Краснодар" занимает первую строчку в таблице РПЛ (39 очков). В свою очередь, на счету Головина числится два мяча за "Монако" в текущем сезоне.

Ранее российский вратарь парижского клуба ПСЖ Матвей Сафонов попал на обложку спортивного журнала L'Équipe. До этого он помог своей команде одержать победу в матче 1/32 финала Кубка Франции против команды "Ланс". Ему удалось парировать два удара в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, оба гола были забиты во втором тайме.

