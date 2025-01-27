В DDX Fitness прокомментировали аннулирование абонементов за совместные тренировки

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Сеть фитнес-клубов DDX Fitness создала комиссию, которая будет рассматривать подозрительные случаи совместных тренировок, которые проводятся на коммерческой основе. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала исполнительный директор сети Елена Иванова.



Елена Иванова исполнительный директор DDX Fitness Мы будем со всех сторон ситуацию анализировать, и если это действительно так, то будем принимать какие-то действия. Если нет, у нас в стране действует презумпция невиновности.

Зал – это зона ответственности тренера, поэтому проводить первичные инструктажи, консультации и персональные занятия имеет право только профессионал. Так представитель сети прокомментировала жалобы клиентов, которые лишились абонементов за помощь в тренировке.

При этом, по словам экспертов, всегда допускалась возможность совместных тренировок, например супругов или друзей. В фитнес-клубе в Санкт-Петербурге посетительница Анастасия Тихомирова помогала подруге с техникой упражнения, но сотрудник зала запретил ей это делать. Представитель фитнес-клуба сказала, что для этого нужно заплатить деньги и заключить договор.

"Нельзя считать подходы, нельзя помогать. Никому из них даже страховать нельзя. То есть очень спорный такой пункт правил, который вызывает у меня сомнения. Они его подтвердили, что такой пункт у них есть", – отметила Тихомирова.

В результате девушкам принесли извинения и подарили абонемент. Похожая история случилась в Москве. Посетитель Сергей Кузьмин объяснял супруге, как заниматься на тренажере, за что фитнес-центр заблокировал ему вход в зал и расторг договор. Он вызвал полицию и зафиксировал все на камеру. Суд встал на сторону клиента.

Еще один случай произошел в Туле, где занятия подруг расценили как персональную тренировку, пригрозив заблокировать вход в зал.



Гюзель Пушкарева адвокат В случае если посетители клуба не согласны с односторонним расторжением договора, им необходимо обращаться в суд с требованием о признании данного решения незаконным, его возобновлении и взыскании неустойки, морального вреда.

Ранее эксперты напомнили, что для уменьшения лишнего веса недостаточно пары упражнений на пресс. Сжигание подкожной жировой клетчатки возможно, только когда организм начинает ее использовать как источник энергии для работающих мышц. Этого можно достичь аэробной тренировкой на беговой дорожке, в бассейне или на велосипеде продолжительностью не меньше 45 минут, а количество занятий в неделю – не менее 3.

