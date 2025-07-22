Москвичам и туристам рассказали о спортивных площадках города

В Москве проходит фестиваль городских видов спорта, который продлится до 7 сентября. Площадки расположены по всей столице.

Принять участие можно у Большого городского пруда в ЗелАО, в парке Северного речного вокзала, парке "Фили" и в зоне отдыха "Тропарево".

Для гостей также работают площадки в парках "Сосенки" и "Печатники", в общественном пространстве на улице Академика Янгеля и в парке 850-летия Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.