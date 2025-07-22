Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 12:30

Спорт

Москвичам и туристам рассказали о спортивных площадках города

Москвичам и туристам рассказали о спортивных площадках города

"Это Москва. Инфраструктура": стадионы для Олимпиады-80

В Театральном проезде в Москве открылся Шахматный сквер

Собянин: в Южном Бутове открылся новый спортивный комплекс

Сборная России по вольной борьбе одержала победу над США

Мэр Москвы: спорткомплекс с катком и бассейнами открыт в Южном Бутове

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 июля

"Мой район. Новости": новый спортивный комплекс появился в Южном Бутове

Собянин объявил об открытии нового спорткомплекса в Южном Бутове

Сергей Собянин открыл новый спорткомплекс в Южном Бутове

В Москве проходит фестиваль городских видов спорта, который продлится до 7 сентября. Площадки расположены по всей столице.

Принять участие можно у Большого городского пруда в ЗелАО, в парке Северного речного вокзала, парке "Фили" и в зоне отдыха "Тропарево".

Для гостей также работают площадки в парках "Сосенки" и "Печатники", в общественном пространстве на улице Академика Янгеля и в парке 850-летия Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика