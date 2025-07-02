Гостям и жителям столицы рассказали, чем заняться на Триумфальной площади в Москве

На Триумфальной площади в столице проводятся мероприятия проекта "Лето в Москве". Уличные сцены "Театрального бульвара" приглашают на спектакли, джазовые выступления и концерты.

Кроме того, на ВДНХ 3 июля откроется фестиваль "Дружба народов", где можно будет познакомиться с национальной кухней народов России. При этом инсталляция "Маяковский. Душа Москвы" на Триумфальной площади уже стала центром внимания гостей и жителей столицы.

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