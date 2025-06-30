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30 июня, 22:15

Общество

30 июня 2025 года стало самым холодным в Москве за последние 50 лет

30 июня 2025 года стало самым холодным в Москве за последние 50 лет

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30 июня 2025 года в Москве стало рекордно холодным. Воздух не прогрелся и до 13 градусов. Такого не было последние 50 лет. Более того, из-за сильного ветра и высокой влажности казалось, что температура воздуха еще ниже.

Всему виной стал североатлантический циклон "Корнелиус". Он принес из Европы комбинацию из ливней и низкого атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, за неделю в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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