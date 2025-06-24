Москва – город молодежи: как студотряды помогают реализовать себя

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В период с апреля по август 2025 года участники студенческих отрядов Москвы трудятся на разных объектах по всей России. Работать на территории столицы остались более 500 человек, сообщается на портале мэра и правительства города.

В течение учебного года студенты и школьники проходили отборы на всероссийские и межрегиональные трудовые проекты Российских студотрядов (РСО). Для этого они выполняли различные задания и участвовали в собеседованиях.

В настоящий момент на разнообразных объектах работают свыше 3,5 тысячи участников студотрядов. Они осваивают профессии, получают опыт и вносят вклад в развитие различных отраслей, подчеркнула председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

В настоящее время в Московском региональном отделении РСО действует более 150 отрядов по восьми направлениям. Они объединяют учащихся 80 университетов, 30 колледжей и 80 школ. Весной ребята обучались рабочим специальностям, чтобы летом начать свой путь в профессию.

Студенты и школьники начали трудовое лето на стройках, железной дороге, в больницах, гостиницах, детских лагерях, агрокомплексах и археологических раскопках, рассказала председатель правления студенческих отрядов Москвы Юлия Дрожжина.

Свыше 70 человек представляют столицу в крупных трудовых проектах РСО в составе всероссийских студенческих педагогических отрядов. Это "Гагарин" в Анапе, "Океан" во Владивостоке, "Дельфин.ru" в Краснодарском крае и другие. Они также станут вожатыми в составе окружного студенческого педагогического отряда "Солнечный".

В студотрядах строительного направления ребята трудятся на городских, федеральных и международных объектах. Они участвуют в обслуживании тепловых пунктов ПАО "МОЭК", электросетевых комплексов ПАО "Россети", а также строят общежития РУДН и инновационного научно-технического центра МГУ "Воробьевы горы".

Кроме того, 13 московских отрядов прошли отбор в пять всероссийских трудовых проектов РСО, в том числе в "Мирный атом – ЛАЭС", который базируется в городе Сосновый Бор в Ленинградской области. Там молодые люди принимают участие в строительстве Ленинградской АЭС-2.

Также студенты и школьники выполняют общестроительные работы на всероссийских студенческих стройках "Мирный атом" в Озерске Челябинской области, "Мирный атом – Скиф" в Новосибирске, "Мирный атом – Прорыв" в Северске Томской области и других.

Ежегодно растет число участников и медицинских отрядов. Студенты столичных медуниверситетов летом ухаживают за пациентами, работают санитарами и медсестрами в учреждениях по всей стране.

В этом году в Москве они заняты в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, частном учреждении здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н. А. Семашко". Помимо этого, девять студотрядов прошли отбор во всероссийские проекты. С июля они будут работать в медучреждениях на острове Сахалин, в Новосибирске, Челябинске, Новокузнецке и других локациях.

Свыше 200 участников направления проводников обеспечивают безопасные и комфортные пассажирские перевозки в поездах дальнего следованиях в структурных подразделениях АО "Федеральная пассажирская компания". В ходе рейсов студенты контролируют размещение граждан в вагонах, руководят высадкой и посадкой на платформы, следят за техническим состоянием состава.

В свою очередь, участники сервисного направления трудятся официантами, горничными, спасателями, барменами, администраторами и аниматорами в отелях и санаториях.

Проект "Взлетная полоса" в Санкт-Петербурге позволил студентам и школьникам стать сопровождающими маломобильных граждан, операторами call-центра, а также дал возможность информировать пассажиров об услугах аэропорта.

Впервые студенты начали работать на стойках регистрации пассажиров и стали погрузчиками багажа в авиагавани Внуково. На поездах "Сапсан" и "Ласточка" направления Москва – Санкт-Петербург они занимают должности официантов-стюардов и обслуживают пассажиров на скоростных составах.

Другое направление деятельности сервисных отрядов – административная работа в московских университетах. Ребята принимают документы абитуриентов, формируют списки поступающих и составляют графики проведения вступительных испытаний.

Участники сельскохозяйственного направления собирают урожай, работают с крупным рогатым скотом и птицей в качестве ветеринаров, зоотехников и лаборантов. Например, в 2025 году они участвуют в крупном всероссийском проекте по сбору яблок на территории ООО "Агроном-сад" Липецкой области.

Студенты животноводческих специальностей заняты на дочерних предприятиях ГК "ЭкоНива" в Воронежской области, "Дамате" ростовской области и в филиалах ООО "Ставропольский бройлер". С 1 июля участники путинных отрядов направятся в Камчатский и Хабаровский край в качестве рыбообработчиков, икорщиков и моряков ближнего лова.

Между тем школьники в возрасте от 14 до 17 лет в составе трудовых отрядов будут работать дежурными по залу на станциях МЦК и МЦД, а также дежурными по железнодорожных вокзалах Москвы.

Впервые в этом году столичные трудовые отряды прошли отбор во всероссийский трудовой проект "Алабуга ТОП" в Елабуге. Там они станут офис-менеджерами по приему и обработке входящих звонков в офисе, а также будут убирать жилые помещения и места общественного пользования.

Согласно результатам недавнего опроса, 64% российских студентов хотят найти подработку на лето. По словам 38% учащихся, в этом году на рынке труда представлено много предложений летних подработок с хорошей зарплатой. Еще 41% респондентов уверены, что вакансий с высокой оплатой стало меньше по сравнению с прошлым летом.